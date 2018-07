Marca citeert Ronaldo: ‘100 miljoen? Dan houdt Real niet van mij’

Cristiano Ronaldo lijkt inderdaad op weg naar Juventus. Marca pakt donderdag uit met het bericht dat de aanvaller van Real Madrid zijn zinnen heeft gezet op een transfer omdat hij zich niet meer gewaardeerd voelt in het Estádio Santiago Bernabéu. Juventus zou Ronaldo voor honderd miljoen euro kunnen overnemen.

De 33-jarige Portugees heeft een gelimiteerde transfersom van één miljard euro in zijn tot medio 2021 doorlopende contract staan, maar dat hij voor honderd miljoen mocht vertrekken, dat schoot hem in het verkeerde keelgat. Voorzitter Florentino Pérez was bereid om Ronaldo te laten gaan naar een club in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten.

“Als ik honderd miljoen euro waard ben, dan houden ze niet van mij”, zou Ronaldo volgens de Spaanse sportkrant in januari hebben gezegd. De ‘lage’ vraagprijs was voor Ronaldo de druppel en hij besloot in de winter dan ook al dat hij in de zomer zou vertrekken. Alleen een ‘onvoorziene verandering’ kan CR7 nog van gedachten doen veranderen.

Ronaldo was niet van plan om zijn loopbaan af te sluiten in China of de Verenigde Staten en wil bij Juventus laten zien dat Real het bij het verkeerde eind heeft. De 154-voudig international, 85 doelpunten, zou in Turijn een contract voor drie seizoenen kunnen tekenen tegenover een jaarsalaris van ongeveer dertig miljoen euro.