Van Hanegem: ‘Ik vond achttien miljoen euro al een behoorlijk bedrag’

Newcastle United ving in januari bot bij Feyenoord. The Magpies brachten biedingen van vijftien en achttien miljoen euro uit op Nicolai Jörgensen, maar in Rotterdam hanteerde men een vraagprijs van ten minste 23 miljoen. Jörgensen bleef zodoende in De Kuip, maar Willem van Hanegem sluit niet uit dat de international van Denemarken deze zomer alsnog een overstap gaat maken.

“Een club die wil aanvallen, kan hem halen. Want het is een slimme speler. Maar dat zijn vaak de topclubs en die komen niet bij hem uit”, vertelt De Kromme in een interview met het Algemeen Dagblad. De 27-jarige Jörgensen miste in de achtstefinalewedstrijd tegen Kroatië de beslissende strafschop en daardoor is Denemarken alweer thuis.

De 34-voudig international, acht doelpunten, ontving hierop doodsbedreigingen van boze Denen. Ongehoord, aldus Van Hanegem: “Ik vond 18 miljoen destijds al een behoorlijk bedrag. Maar dat hij nu een strafschop miste, dat gebeurt. Idioten sturen een doodsbedreiging, maar ook dat zou ik niet serieus nemen. Lionel Messi miste ook een strafschop, toch? Daar zullen clubs het niet vanaf laten hangen.”

Jörgensen heeft volgens Van Hanegem geen ‘eenvoudig’ WK gehad in Rusland. Hij werd te weinig gevonden door zijn medespelers en omdat hij de snelheid niet heeft om optimaal te functioneren in een counterploeg, heeft dat Jörgensen uiteindelijk opgebroken. “En die bonkige Andreas Cornelius die hem uit de basis speelde, was fysiek meer opgewassen tegen de verdedigers.” Jörgensen heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2021.