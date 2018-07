Real Madrid ontbiedt Mendes op kantoor

Idrissa Touré mag zich gedurende tien dagen bewijzen bij VVV-Venlo. De jonge middenvelder van Werder Bremen is vanaf vrijdag op proef bij de Eredivisionist. (1Limburg)

Julen Lopetegui wil Dani Ceballos niet laten gaan. De nieuwe trainer van Real Madrid is gecharmeerd van de middenvelder en heeft aanbiedingen op de Spanjaard van tafel geveegd. (Marca)

De club wil dat de zaakwaarnemer donderdag in Madrid is om te praten over een transfer van Cristiano Ronaldo.