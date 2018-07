Diego Costa voorspelde misser van Koke: ‘Ik zei het toch’

De nationale ploeg van Spanje vond zondag zijn Waterloo op het WK. La Furia Roja was de torenhoge favoriet tegen het gastland, maar liet het op strafschoppen aankomen (1-1) en Iago Aspas en Koke faalden vanaf elf meter. Diego Costa had de misser van laatstgenoemde zien aankomen, blijkt uit een reeks beelden.

Journalist Fernando Carlos zag dat Diego Costa voor de penaltyserie meermaals in gesprek was met Fernando Hierro. Toen de bondscoach onder anderen Koke had aangewezen om een penalty te nemen, liep Diego Costa naar de keuzeheer toe: “Koke gaat missen.” Hierro reageerde met: “Koke is oké.” Diego Costa: “Koke is oké?”

Sergio Ramos vroeg de middenvelder van Atlético Madrid hierna, ter bevestiging, of hij inderdaad achter de bal wilde gaan staan: “Ja, ja”, klonk Koke vastberaden. De inzet van de 43-voudig international werd evenwel gestopt door Igor Akinfeev. Diego Costa liep na afloop met Hierro het veld af en fluisterde hem in het oor: “Ik zei het toch.”

De beelden die verslaggever Fernando Carlos via zijn Twitter-account heeft verspreid, zijn de hele wereld overgegaan. Zijn tweet is meer dan 4.300 keer geretweet en ruim 7.100 keer geliket. Overigens maakte Koke nog nooit een doelpunt in de nationale ploeg.