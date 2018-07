‘Barcelona? Het is nu niet het moment om erover te praten’

De geruchten over een mogelijke transfer naar Barcelona houden Willian niet bezig. Chelsea zou een bod van meer dan 56,5 miljoen euro voor de rechtsbuiten hebben afgeslagen, meldde Sky Sports. De club uit Londen zou pas bij tachtig miljoen euro bereid zijn om de Braziliaan te laten gaan.

“Mensen speculeren veel. We komen veel dingen tegen op het internet, maar het is nu niet het moment om erover te praten. Ik heb er in ieder geval geen informatie over ontvangen. Ik probeer mij op mijn prestaties bij Brazilië te concentreren”, aldus Willian, twee dagen voor de kwartfinalewedstrijd tegen België in Kazan.

Op de vraag hoe Willian het zou vinden om ook in clubverband samen te spelen met Philippe Coutinho en Paulinho, zegt hij: “Wel, het zijn buitengewone voetballers met veel kwaliteit. Naast het feit dat het geweldige spelers zijn, zijn het ook nog eens heel goede vrienden.”

Willian werd opgeleid bij Corinthians en via Shakhtar Donetsk kwam hij in de winter van 2013 bij het Anzhi Makhachkala van Guus Hiddink terecht. Hij vertrok echter na acht maanden weer uit Dagestan, daar Chelsea circa 35 miljoen euro voor Willian betaalde. Zijn contract loopt op Stamford Bridge nog twee seizoenen door.