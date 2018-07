Buijs schiet uit zijn slof: ‘Hou op, wij zijn geen campingelftal!’

FC Groningen won woensdagavond weliswaar van eersteklasser Nieuw Buinen (1-2), maar Danny Buijs was niet te spreken over de afgeleverde vriendschappelijke wedstrijd. Bij rust stond het nog 0-0 op Sportpark Buunerdrome.

Buijs noemt de eerste helft in een interview met RTV Noord ‘waardeloos en FC Groningen-onwaardig’: “Je kunt zeggen: we hebben vanmiddag getraind of het veld is slecht of het is het is warm. Weet je, hou op met die excuses”, foetert de 36-jarige trainer, die deze zomer overkwam van Kozakken Boys.

“Het kan nooit zo zijn, en dat zeg ik met alle respect voor Nieuw Buinen, dat het bij de rust 0-0 staat. Dit is niet de lat die wij als staf neerleggen.” Buijs stoorde zich met name aan het middenveld en had gehoopt die ervaren voetballers nadrukkelijker hun stempel op het duel hadden gedrukt.

“We zijn FC Groningen en niet een of andere campingelftal. We willen wedstrijden winnen in de Eredivisie. Dan moet de lat omhoog en daar hoort dit niet bij.” Komende zaterdag oefent De Trots van het Noorden tegen ’t Fean ’58 in Surhuisterveen en daarna staan duels met SV Meppen, KFC Uerdingen, FC Emmen, De Graafschap en Werder Bremen op het programma.