Real Madrid licht optie van veertig miljoen euro

Hull City hoopt dit weekeinde al te beschikken over Jordy de Wijs. De club uit de Championship willen de verdediger van PSV zondag meenemen op trainingskamp. (Eindhovens Dagblad)

Borja Valero heeft een aanbieding ontvangen van Villarreal. De middenvelder speelde in 2010/11 al voor de geelhemden en staat nu onder contract bij Internazionale. (Sky Italia)