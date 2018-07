‘Ik denk dat Ronaldo al getekend heeft en gekeurd is in München’

Luciano Moggi is ervan overtuigd dat Cristiano Ronaldo de overstap maakt naar Juventus. De voormalig algemeen directeur van de club uit Turijn schrijft op Twitter: “Ik denk dat hij al getekend heeft en reeds medisch gekeurd is in München.”

Giuseppe Marotta, de huidige algemeen directeur van Juventus, werd eerder op de woensdagavond in Milaan gevraagd naar de geruchten over de eventuele komst van de 33-jarige Ronaldo. “Geen commentaar”, was het enige wat Marotta erover kwijtwilde. Ook sportief directeur Fabio Paratici weigerde inhoudelijk te antwoorden.

Sinds Ronaldo met Portugal werd uitgeschakeld op het WK in Rusland, gonst het van de geruchten over een transfer naar de regerend kampioen van de Serie A. Juventus zou bereid zijn om een transfersom van honderd miljoen euro te betalen, Ronaldo een driejarig contract te bieden en hem een jaarsalaris van ongeveer dertig miljoen euro uit te betalen.

CR7 kan een nieuwe verbintenis aangaan met Real Madrid, maar zijn gespannen relatie met voorzitter Florentino Pérez kan er dus voor zorgen dat hij elders een nieuwe uitdaging aangaat. Naar verluidt is zaakwaarnemer Jorge Mendes druk bezig om de transfer naar Italië in orde te maken voor Ronaldo, die bij Juventus dus de (financiële) waardering zou krijgen die hij in Madrid steeds minder is gaan voelen.