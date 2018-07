Transfer naar AZ lonkt: ‘Dan raken we die lange na één jaartje kwijt’

Alfons Groenendijk houdt er rekening mee dat hij Björn Johnsen nog voor de start van de competitie op 28 augustus kwijtraakt. De aanvaller uit Noorwegen staat in de belangstelling van onder meer AZ, erkent de trainer van ADO Den Haag voor de camera van Omroep West.

“Het is wel duidelijk dat er heel veel belangstelling is voor hem en dat het moeilijk wordt voor ADO om hem te houden”, aldus Groenendijk, die verwacht dat AZ ‘voldoende middelen’ heeft om een volwassen bod op Johnsen uit te brengen. “Ik denk aan Vincent Janssen, Markus Henriksen, Wout Weghorst en misschien ook nog Alireza Jahanbakhsh...”

“Als dat gebeurt, dan vrees ik dat we die lange na één jaartje kwijtraken.” Of AZ zich al met een formeel voorstel in het Cars Jeans Stadion heeft gemeld, dat weet Groenendijk niet: “Daar bemoei ik me nooit zo mee. Ik heb in elk geval gezegd dat hij onderdeel is van onze plannen. We vinden hem heel belangrijk in het huidige ADO, dus we zullen hem niet zomaar de deur uit laten lopen.”

Johnsen, die in de Verenigde Staten werd geboren en zes interlands voor Noorwegen achter zijn naam heeft staan, voetbalde voor onder meer Litex Lovech en Heart of Midlothian alvorens hij vorig jaar zomer neerstreek in de Hofstad. In 37 wedstrijden maakte hij 19 doelpunten voor ADO. Zijn contract loopt nog twee jaar door.