‘Talent van Ajax vertrekt naar Liverpool en traint al mee’

Ajax dreigt Ki-Jana Hoever kwijt te raken. De zestienjarige verdediger staat volgens de Liverpool Echo in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool en heeft deze week al meegetraind op het trainingscomplex van de Kirkby Academy.

Hoever heeft geen contract bij Ajax en dus lijkt niets een overstap nog in de weg te kunnen staan. Hij speelde bij de Onder-17 in Amsterdam en kwam eerder uit voor AZ. In 2014 ruilde hij de jeugdopleiding in Alkmaar in voor die in de hoofdstad.

Liverpool haalde deze zomer al eerder talentvolle spelers naar de eigen opleiding toe. Zo werd aanvaller en Steven Gerrard-fan Bobby Duncan weggehaald bij Manchester City en kwam middenvelder Isaac Christie-Davies over van Chelsea.