School ontruimd na bommelding: ‘Er is een bom vanwege Zárate’

Mauro Zárate staat op het punt om een contract te tekenen bij Boca Juniors. De aanvaller speelde sinds januari op huurbasis voor Vélez Sarsfield en zou zaterdag een vast contract tekenen bij El Fortín. Een aanbieding van de buurman uit Buenos Aires deed de 31-jarige Zárate echter van gedachten veranderen.

Zárate heeft reeds afscheid genomen van de spelers en stafleden van Vélez en heeft in de Argentijnse media bevestigd dat hij verhuist: “Ik ga naar Boca.” De harde kern van Vélez is allesbehalve blij met het nieuwe avontuur van Zárate. Meerdere fans hebben het shirt van Zárate in de fik gestoken en daar een video van gedeeld op social media. Woensdag is er bij de school van Zárate’s kinderen zelfs een bommelding binnengekomen.

Volgens C5 zou een persoon via de telefoon hebben laten weten dat er ‘een bom is vanwege Zárate’. De school in district Nordelta moest worden ontruimd en het schoolgebouw wordt door de politie onderzocht. Het is onduidelijk of het om loos alarm gaat. Zárate komt uit de jeugdopleiding van Vélez en speelde 75 competitiewedstrijden (22 doelpunten), alvorens hij de overstap maakte naar Al-Sadd in de Qatar Stars League.

De voormalig jeugdinternational speelde hierna voor onder meer Lazio, Internazionale, West Ham United, Fiorentina en Watford en werd door laatstgenoemde club uitgeleend aan Vélez. De boer van Zárate reageerde tegenover Fox Sports Radio overigens teleurgesteld op het nieuws dat Zárate naar Boca gaat: “Het is alsof hij een mes in mijn rug steekt. Ik ben er kapot van. Hij heeft de hele familie verraden en de veertig jaar geschiedenis die wij met Vélez delen.”

“Het liefst wil ik nu huilen. We zijn met Vélez geboren, zijn ermee opgegroeid en mijn vader heeft er veertig jaar gewerkt”, vertelde Rolando. Zárate denkt bij Boca Juniors meer kans te maken op een uitnodiging voor de nationale ploeg van Argentinië en kiest daarom voor de pikante overstap. Hoeveel Boca Juniors aan Watford betaalt, dat is nog niet bekend. Zárate heeft in de Premier League immers nog een contract voor één seizoen.