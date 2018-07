‘Het is moeilijk tegen PSV, Feyenoord of Ajax, maar ik doe mijn best’

Fran Sol maakte vorig seizoen zestien doelpunten in de Eredivisie en leek daardoor onhoudbaar te zijn geworden voor Willem II. Toch speelt de 26-jarige aanvaller nog altijd voor De Tricolores en met hen bereidt hij zich momenteel voor op het nieuwe voetbaljaar.

Sol vindt het geen probleem om te blijven, zo vertelt hij aan FOX Sports. Hij blijft sowieso zijn doelen stellen: “Ik wil topscorer worden, dat is geen geheim. Ik wil altijd de beste zijn. Het is moeilijk als je tegen PSV, Feyenoord of Ajax speelt, want zij hebben de beste spelers. Maar ik probeer het altijd.”

Hoewel Sol reeds aan de voorbereiding begonnen is, sluit Adrie Koster niet uit dat de voormalig jeugdinternational van Spanje alsnog vertrekt: “We weten allemaal wat hij in huis heeft en wat voor waarde hij heeft voor Willem II. Ik zou het niet erg vinden als hij zou blijven, laat dat duidelijk zijn.”

“Op dit moment is er nog niemand die zich heeft gemeld”, voegt de nieuwbakken trainer van de club uit Tilburg eraan toe. Sol, die eerder voor onder meer Real Madrid en Villarreal speelde, heeft bij Willem II nog een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar.