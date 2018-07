Barça weet exacte prijs na heldere boodschap: ‘Wij gaan hem niet verkopen’

Clément Lenglet staat in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona en het lijkt een kwestie van tijd voordat de verdediger Sevilla gaat inruilen voor een dienstverband in het Camp Nou. De Andalusiërs willen echter niet meewerken aan een vertrek van de Fransman en stellen dat Barcelona verplicht is de afkoopclausule te lichten als men Lenglet wil overnemen.

Joaquin Caparros, technisch directeur van Sevilla, zegt in gesprek met Marca dat de club er niet over peinst om te gaan onderhandelen met Barcelona. “Sevilla gaat Lenglet niet verkopen, dat is een ding wat zeker is. Bij wet kunnen ze de clausule lichten, maar er zullen geen onderhandelingen plaatsvinden. Dus óf ze betalen de clausule, óf hij blijft. Meer valt er niet te zeggen.”

Lenglet heeft Sevilla naar verluidt verteld dat hij naar Barcelona wil verkassen, maar heeft ook een nieuwe aanbieding van Sevilla op zak. De Catalaanse grootmacht probeerde eerder meer te betalen dan de clausule van 35 miljoen euro, namelijk in termijnen. Sevilla wil echter al het geld in één keer zien, omdat zij het geld weer willen investeren in nieuwe spelers.

“Hij is onze speler en gaat gewoon bij ons trainen. Als het gewoon zo doorgaat, gaat hij met ons meereizen en meedoen in het voorseizoen. Wat nu duidelijk is: wij gaan hem niet verkopen. Daarom hebben we hem zelf ook een aanbieding gedaan, omdat we willen dat hij blijft”, besluit Caparros. De 23-jarige Lenglet ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij Sevilla.