‘Tegenover Barcelona? Nee, ik hoef mij tegenover niemand te bewijzen’

Yerry Mina is met Colombia uitgeschakeld op het WK nadat de Zuid-Amerikanen hun meerdere moesten erkennen in Engeland, dat beter was in het nemen van strafschoppen. De verdediger wist in Rusland te imponeren, maar bij zijn club Barcelona gaat het minder soepel. Toch weigert Mina te beamen dat hij iets te bewijzen had aan de Catalaanse grootmacht.

“Tegenover Barcelona? Nee, ik hoef mij tegenover niemand te bewijzen”, wordt de stopper, die op het WK drie keer heeft gescoord, geciteerd door Marca. “Ik ben altijd rustig gebleven omtrent mijn situatie bij Barcelona en ik heb een rotsvast vertrouwen in God.” Colombia wist na de 1-2 nederlaag tegen Japan het tij te keren en zich alsnog te plaatsen voor de achtste finale, mede dankzij de goals van Mina.

De 23-jarige verdediger, die in januari van dit jaar voor bijna twaalf miljoen euro overkwam van Palmeiras, baalt dat het toernooi er nu al op zit. “We zijn verdrietig, omdat we alles hebben gegeven. Ik moet deze fantastische groep bedanken door alles te geven op het veld. Ik wil ook Colombia bedanken voor de wijze waarop ze ons hebben gesteund.”

Eerder liet Mina weten niet blij te zijn met het optreden van de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger: “De arbitrage was een beetje op hun hand. We hebben de arbiter gezegd dat hij de VAR moest inschakelen, maar dat deed hij niet. We wisten dat ze zouden gaan duiken in het strafschopgebied voor een penalty”, doelde de Colombiaan op de toegegeven strafschop aan Engeland.