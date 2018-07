Transferaankondiging van doelwit van PSV gaat de wereld over

Pau López is de nieuwe doelman van Real Betis. De 23-jarige doelman heeft zich voor vijf seizoenen aan de club uit Andalusië verbonden. López besloot zijn contract bij Espanyol niet te verlengen en kon derhalve transfervrij vertrekken.

Als een verrassing komt de overstap niet, want ABC de Sevilla meldde in maart al dat López tot overeenstemming was gekomen met de club van trainer Quique Sétien. Hij was ook in beeld bij onder meer PSV, Juventus en Totetnham Hotspur, maar wordt in het Estádio Benito Villamarín de eerste doelman en is dus verzekerd van speelminuten.

Zaakwaarnemer Albert Botines bevestigde in december in De Telegraaf nog een gesprek te hebben gehad met Marcel Brands, de voormalig technisch manager van PSV. Laatstgenoemde zag in López een eventuele vervanger van Jeroen Zoet.

Real Betis maakte de komst van López allereerst via Twitter bekend. De club publiceerde een video waarin diverse superhelden uit strips en series acte de présence gaven, waaronder Spider-Man en Hulk. López beelde zelf een octopus uit. Real Betis verzekerde zich dinsdag van de diensten van Sergio Canales en ook de introductievideo van die aanwinst ging de wereld over.