Barcelona verlengt contract met afkoopsom van tweehonderd miljoen euro

Oriol Busquets blijft langer bij Barcelona. De club uit Catalonië communiceert dat het tot medio 2019 doorlopende contract van de verdedigende middenvelder met twee seizoenen is verlengd, met een optie op nog eens twee jaar.

In de arbeidsovereenkomst van de negentienjarige Busquets is een gelimiteerde transfersom van tweehonderd miljoen euro opgenomen. Het talent meldde zich op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde onder Gerard López in Barcelona B. In het eerste elftal maakte Busquets in november 2017 voor het eerst zijn opwachting.

In de met 5-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Real Murcia stond de international van Spanje Onder-19 in de basis en werd hij na ruim een uur spelen vervangen door Sergi Roberto. In februari raakte Busquets echter zwaar geblesseerd aan de linkerknie en van die kwetsuur is hij nog altijd herstellende.