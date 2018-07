Hiddink ziet hectische wereld: ‘Hij kan op die vulkaan redelijk rustig werken’

Mark van Bommel is de opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu en dat stemt Guus Hiddink vrolijk. De voormalig trainer van PSV is van mening dat Van Bommel als eindverantwoordelijke van de Eindhovense club de juiste keus is. In gesprek met de NOS stelt Hiddink dat de aanstelling van de oud-middenvelder zeker geen gok is.

“Van Bommel zat als speler altijd net op het randje. Heel af en toe ging hij erover. Maar dat is niet zo erg. Van Bommel is een man die goed gekeken heeft, goed geluisterd heeft en meegelopen heeft met ervaren trainers. Ik denk dat hij dat goed om kan zetten naar zijn eigen bevindingen", aldus Hiddink over zijn voormalig aanvoerder.

"En hij heeft alle ervaring als speler. Het buitenland is heel belangrijk. Dan gaan je oogkleppen wat wijder staan. Nu moet hij leren om aan het roer te staan. Ik denk dat het een goede periode kan worden”, vervolgt Hiddink, die ook hoopt dat Cocu het goed gaat doen in Turkije. De voormalig trainer van Fenerbahçe weet uit ervaring dat er in Istanbul prestaties worden verwacht.

Hiddink wist dat de transfer naar de Turkse topclub eraan zat te komen. “En hij gaat naar een grote club in een hectische voetbalwereld”, zegt Hiddink, die zelf 29 wedstrijden aan het roer stond bij de Gele Kanaries. "Ik denk dat er nu een rustig management zit", grijnst Hiddink terwijl hij met zijn vingers twee aanhalingstekens imiteert. "Dus hij kan daar op die vulkaan redelijk rustig werken."