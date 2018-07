Sevilla betaalt miljoenen voor voormalig stagiair van NEC en PSV

Tomás Vaclík is de nieuwe doelman van Sevilla. De club uit Andalusië maakt bekend dat de 29-jarige Tsjech enkel nog medisch gekeurd hoeft te worden en dat hij daarna een contract zal tekenen voor drie seizoenen.

Vaclík is de vierde zomeraanwinst voor Sevilla, want men verzekerde zich eerder van de diensten van Roque Mesa, Ibrahim Amadou en Duje Caleta-Car. De clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens Spaanse media betaalt het team van trainer Pablo Machín ongeveer zeven miljoen euro aan FC Basel.

Vaclík begon zijn carrière bij Vitkovice en via Viktoria Zizkov kwam hij in de winter van 2012 bij Sparta Praag terecht. Hij werd kampioen in Tsjechië en speelde zich bij menig club in de kijker. De twintigvoudig international tekende in 2014 bij FC Basel en won daar onder meer drie landstitels en de beker.

Vaclík was in het verleden nog dicht bij een transfer naar Nederland. Hij liep in 2011 stage bij zowel NEC als PSV en maanden later, in juli 2011, zou hij voor drie seizoenen tekenen bij De Graafschap. Vaclík kwam echter niet door de medische keuring en de club uit Doetinchem zette derhalve een streep door de transfer.