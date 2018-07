PSV deelt twee contracten uit: ‘Signaal dat PSV vertrouwen in me heeft’

Dirk Abels en Steven Theunissen hebben in navolging van Cody Gakpo ook hun contract bij PSV verlengd, zo melden de Eindhovenaren woensdagavond via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger Abels tekende een verbintenis tot 2019 met een optie op een extra seizoen. Theunissen heeft een contract tot medio 2021 getekend.

“Als één van de ouderen hoop ik de nieuwe jonge jongens komend seizoen op sleeptouw te nemen. Het is een zware, maar mooie divisie met de sterke voormalige Eredivisieteams er dit seizoen bij”, reageert Abels, die in 2016 zijn handtekening zette onder zijn eerste profcontract bij PSV, op de site van de landskampioen. “De vorige keer was het even wennen, maar nu kende ik het al een beetje en gaat het vanzelf.”

“Hopelijk kan ik ook in de Keuken Kampioen Divisie laten zien wat er van me verwacht wordt”, aldus Abels, die sinds 2009 in de jeugdopleiding van PSV zit. Theunissen voetbalt sinds 2014 bij de Eindhovenaren. De verdediger werd overgenomen van De Graafschap. Het afgelopen seizoen maakte Theunissen een goede indruk in het team van Mark van Bommel bij de Onder-19.

“Dit is een erg mooi moment”, reageert Theunissen, die de overstap naar Jong PSV zal maken. “Daar wil ik komend seizoen knallen. Ik zie dit contract als een signaal dat PSV vertrouwen in me heeft. Daar ben ik ontzettend blij mee.” Eerder op de woensdag meldden de Eindhovenaren dat de verbintenis met Gakpo tot medio 2022 is verlengd.