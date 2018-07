Kuipers blijft indruk maken op FIFA en krijgt kwartfinale van WK

De scheidsrechterscommissie van de FIFA heeft Björn Kuipers aangewezen om de wedstrijd tussen Zweden en Engeland in goede banen te leiden, zo weet De Telegraaf te melden. Dit duel in de kwartfinale van het WK in Rusland zal komende zaterdag vanaf 16.00 uur worden afgewerkt in de Cosmos Arena in Samara.

De 45-jarige Kuipers heeft indruk gemaakt op het WK tot nog toe. Tijdens de wedstrijd tussen Uruguay en Egypte (0-1) hoefde hij geen opmerkelijke beslissingen te nemen en in het duel tussen Brazilië en Costa Rica (2-0) draaide hij zijn besluit terug om Neymar een strafschop toe te kennen. Kuipers werd daarop gelouterd door veel analytici en de internationale media.

“Briljant gefloten door Kuipers, hij voelde zich niet te groot om zijn fout terug te draaien. Geef hem de finale maar”, zei bijvoorbeeld Peter Schmeichel. Ook Roy Keane was onder de indruk: “Hij heeft alles wat je zoekt in een scheidsrechter, Kuipers floot vandaag uitmuntend.”

Kuipers werd door de FIFA beloond met de achtstefinalewedstrijd tussen Spanje en Rusland. Hij gaf de Russen een strafschop na een handsbal van Gerard Piqué, maar weigerde om la Furia Roja een penalty te geven nadat zowel Sergio Ramos als Piqué in het strafschopgebied naar het gras was gegaan. Sergio Ramos stak zijn teleurstelling na afloop van de verloren penaltyserie niet onder stoelen of banken.

“Ik heb het moment nog niet teruggezien, maar een verdediger van Rusland trok me aan mijn shirt en verhinderde me om aan de bal te komen. We kunnen er niets aan doen. De VAR is er om te helpen en de arbiter floot niet”, treurde de aanvoerder. Volgens onder meer de Rheinische Post is Kuipers een van de topkandidaten om de finale te fluiten. De Iraniër Alireza Faghani en de Argentijn Néstor Pitana maken eveneens een goede kans.