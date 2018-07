Forse kritiek op Neymar ‘stompzinnig’: ‘Iets soortgelijks is mij ook overkomen’

Neymar is momenteel het gesprek van de dag bij veel voetbalfans, aangezien de aanvaller van Paris Saint-Germain in het shirt van Brazilië niet alleen mooie kunsten vertoond, maar zich ook regelmatig theatraal gedraagt. Ronaldo neemt het echter op voor zijn landgenoot en stelt dat de dribbelaar meer bescherming verdient.

Alan Shearer, Peter Schmeichel, Gary Lineker, Eric Cantona en Lothar Matthäus zijn slechts enkelen van de vele bekende oud-voetballers die zich negatief uitlaten over de strapatsen van Neymar, die zich in het duel met Mexico meerdere keren aanstelde. Ronaldo is het daar echter niet mee eens. “Er zijn veel meningen in het voetbal en ik ben het niet met ze eens”, aldus de oud-spits.

“Neymar gebruikt zijn beweeglijkheid heel slim, maar daarbij zou het noodzakelijk moeten zijn dat hij wordt beschermd, want hij heeft veel talent”, zo wordt Ronaldo geciteerd door Marca. “Iets soortgelijks is mij ook overkomen. Ik ben ook aangevallen met gewelddadige tackles. De kritiek is stompzinnig. Wat hij Brazilië momenteel brengt, is geweldig.”

Ronaldo denkt dat Neymar de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kan doorbreken als Brazilië wereldkampioen wordt. “Ook al hebben die twee een spectaculair seizoen achter de rug: als een speler indruk maakt in de laatste fase van het WK, dan is dat van grotere invloed. Als Brazilië het WK wint, zal hij de heerschappij van Messi en Ronaldo stoppen.”