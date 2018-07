Lazio versterkt keepersgilde met drievoudig Belgisch Doelman van het Jaar

Silvio Proto gaat zijn carrière waarschijnlijk afsluiten bij Lazio. De 35-jarige doelman heeft zich woensdag voor drie seizoenen verbonden aan de club uit Rome. Proto was transfervrij sinds zijn vertrek bij Olympiacos.

De dertienvoudig international van België maakte zijn profdebuut bij La Louvière en werd in het seizoen 2004/05 verkozen tot Doelman van het Jaar. Hij kwam in de belangstelling te staan van onder meer Chelsea, maar de goalie vertrok naar Anderlecht. Porto speelde in totaal tien seizoenen voor de Brusselaars en kwam verder uit voor Beerschot, KV Oostende en dus voor Olympiacos.

Proto werd in de Pro League driemaal verkozen tot Doelman het Jaar en werd zes keer kampioen. Daarnaast won hij tweemaal de Beker van België en legde hij zes keer beslag op de Supercup van zijn vaderland. Met Lazio gaat Proto nu zijn tweede buitenlandse avontuur aan. Hij wordt collega van onder anderen Ricardo Kishna.

Proto zal in het Stadio Olimpico de concurrentie moeten aangaan met Thomas Strakosha en Federico Marchetti. I Biancocelesti, die worden getraind door oud-aanvaller Simone Inzaghi, legden deze zomer ook al Valon Berisha, Riza Durmisi en Mattia Sprocati vast.