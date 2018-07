PEC Zwolle laat jeugdinternational naar Keuken Kampioen Divisie gaan

NEC heeft zich verzekerd van de diensten van Josef Kvida, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag via de officiële kanalen. De 21-jarige Tsjechisch jeugdinternational komt transfervrij over van PEC Zwolle en tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar in Nijmegen. Kvida lag nog tot medio 2019 vast in Zwolle.

“Met Josef halen we een winnaar binnen, die altijd met honderd procent beleving speelt en traint. Josef kan zowel op 4 als op 5 goed uit de voeten en is met zijn lengte zowel verdedigend als aanvallend een wapen”, zo reageert technisch directeur Remco Oversier op de clubsite van de Nijmegenaren op de komst van de jongeling.

“Door hem voor minimaal twee jaar te binden weten we ons niet alleen langdurig verzekerd van zijn diensten, ook brengt het ons in de positie dat we bij een goede ontwikkeling van Josef als club beter kunnen worden.” De verdediger werd vorig jaar door PEC Zwolle verhuurd aan Almere City. Hiervoor kwam Kvida 26 wedstrijden in actie en was hij goed voor één doelpunt.