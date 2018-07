‘PSV strijdt met vrijwel de gehele Europese top om toptalent uit Canada’

Alphonso Davies wordt beschouwd als een van de grootste talenten uit Canada op dit moment. De zeventienjarige linksbuiten van Vancouver Whitecaps, die reeds zes A-interlands heeft gespeeld namens het Noord-Amerikaanse land, staat op de radar van veel Europese topclubs en ook PSV heeft de talentvolle aanvaller in het vizier.

De Toronto Sun meldt woensdag dat de jongeling een van de meest gewilde talenten van zijn generatie ter wereld is. Bayern München, Real Madrid, Manchester United, Liverpool en PSV zijn allemaal geïnteresseerd in het binnenhalen van het toptalent. De clubs azen op de jongeling sinds zijn uitmuntende prestaties op de Gold Cup vorig jaar.

Davies zou afgelopen december drie weken op proef gaan bij United, maar de Vancouver Whitecaps wilden uiteindelijk toch niet meewerken. Davies, die vooral als linksbuiten wordt gebruikt, staat bekend om zijn snelheid, gecombineerd met de kwaliteit om verdedigers op het verkeerde been te zetten, zo klinkt het. Davies ligt tot december vast, maar de club heeft de optie om het contract met twee jaar te verlengen.

