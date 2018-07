Vitesse plukt verdediger met ‘veel potentie’ weg bij Ajax

Danilho Doekhi is de nieuwste aanwinst van Vitesse. De club uit Arnhem maakt bekend dat men de verdediger heeft overgenomen van Ajax en dat hij een contract voor vier seizoenen heeft getekend. Doekhi had in Amsterdam nog een verbintenis voor één seizoen.

De Rotterdammer speelde voor Xerxes en Excelsior, alvorens hij in de zomer van 2016 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. “Ajax is de grootste club van Nederland. Er ligt hier een mooi plan voor me klaar en ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk het eerste elftal te halen”, zei Doekhi toen op de website van Ajax.

De voormalig international van Oranje Onder-19 wist zijn debuut voor Ajax echter niet te maken. Wel kwam hij namens de beloften 33 keer in actie in de Jupiler League. “Met Jong Ajax hebben we een geweldig jaar achter de rug. Na het kampioenschap was voor mij de vraag of ik bij Jong Ajax wilde blijven, of een stap naar de Eredivisie wilde maken.”

“Vitesse speelt verzorgd voetbal en dat ligt mij goed. Ik hoop mij snel aan te passen aan het niveau en ga met veel vertrouwen de concurrentiestrijd aan”, aldus Doekhi. Technisch directeur Marc van Hintum ziet ‘veel potentie’ in de stopper: “Hij is nog jong, maar maakt een volwassen indruk. Met de komst van Doekhi hebben we de posities centraal achterin meer dan dubbel bezet.”