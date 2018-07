Opvolger van Suárez staat klaar: ‘De kleedkamer met die monsters is mooi’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Maximiliano Gómez, de natuurlijke opvolger van Edinson Cavani en Luis Suárez bij Uruguay.

Door Chris Meijer

In de blessuretijd van het duel tussen Uruguay en Rusland in Samara ging het bord van de vierde official de lucht in. Nummer 21 van de Uruguayanen had zojuist zijn eerste doelpunt van het toernooi gemaakt en de eindstand van het laatste groepsduel bepaald op 3-0. Cavani werd voor de laatste minuten van de wedstrijd vervangen door Maximiliano Gómez, die zijn debuut op het WK maakt. Een wisseling van de wacht, want Cavani geeft in Samara zo symbolisch het stokje over aan de volgende generatie. “Ik wil Maximiliano Gómez feliciteren met zijn debuut op het WK. Ik wens je het beste in de toekomst bij de nationale ploeg van Uruguay”, schreef de spits van Paris Saint-Germain na afloop op Twitter. Ook Diego Godín zette een foto van Gómez op Twitter. “Blij met de overwinning, het was een goede wedstrijd. Felicitaties naar Maxi Gómez met zijn WK-debuut!”

Quiero Felicitarte Maxi Gómez por tu debut en un mundial, Dios te bendiga y puedan ser muchísimos más con nuestra celeste del alma ???? arriba???? I want to congratulate Maxi Gómez for your World Cup debut, God bless you and I wish you the best with our dear Celeste ??arriba???? pic.twitter.com/tkuAl8omUD — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) June 25, 2018

Op het WK in Rusland draait het bij Uruguay eigenlijk vooral om twee spelers: Cavani en Suárez. Verder springen uiteraard namen als Godín, José Giménez en Rodrigo Bentancur in het oog, maar Gómez staat eigenlijk nog in de schaduw bij de nationale ploeg van Uruguay. De minuten in de wedstrijd tegen Rusland waren tot dusver de enige voor de 21-jarige spits op het WK, wat logisch te verklaren is door de aanwezigheid van Cavani, Suárez en ook Cristhian Stuani. Vanaf de bank zag Gómez Uruguay dankzij een 2-1 zege op Portugal doordringen tot de kwartfinale, waarin vrijdagmiddag in Nizhny Novgorod Frankrijk de tegenstander is. Over vier jaar, tijdens het WK in Qatar, moeten de verhoudingen anders liggen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn Gómez en Bentancur van Juventus dan de sterspelers van la Celeste.

Droomdebuut

Gómez maakte in 2015 op negentienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Defensor Sporting Club uit Montevideo. In zijn eerste duel in de Copa Sudamericana tegen Universitario de Deportes uit Peru, waarin hij twee minuten voor tijd inviel, deed de jonge spits nog niet van zich spreken. Dat was tijdens zijn tweede invalbeurt tegen het Argentijnse Club Atlético Lanús wel anders. De wedstrijd in de Copa Sudamericana draaide uit op strafschoppen en tot verbazing van de fans van Defensor, die deze jongen nog amper kenden, ging Gómez bij de beslissende strafschop achter de bal staan. Met stalen zenuwen schoot hij de Uruguayaanse club naar de kwartfinale én zichzelf op de kaart. De spits groeide spoedig uit tot basisspeler bij Defensor en reeg de doelpunten aaneen, waardoor de vergelijking met landgenoten Suárez en Cavani snel gemaakt was.

Maximiliano Gómez in het shirt van Defensor.

“Suárez is mijn idool. Ik bewonder hem door de manier hoe hij werkt. Mensen in Uruguay zeggen dat ik zijn opvolger wordt in het nationale team, ik hoop dat het zo zal lopen”, zei Gómez in oktober 2017 in gesprek met Mundo Deportivo. Na 29 doelpunten en 12 assists in 52 wedstrijden was de spits in de zomer van 2017 niet meer te houden voor Defensor. Celta de Vigo haalde Gómez uiteindelijk voor 4,5 miljoen euro naar Europa, terwijl zijn oude club twintig procent van de transferrechten in handen hield. Gómez debuteerde in Spaanse dienst met twee treffers in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Real Sociedad en stopte in de eerste seizoenshelft niet met scoren, tot verrassing van de supporters van Celta.

Chinese miljoenen

“Hij was een absolute vreemdeling toen Celta hem aantrok. Er ontstond ook verwarring na de eerste foto’s van hem, want Celta leek vier miljoen euro te hebben neergeteld voor een stormram, die een beetje te dik leek. Het enige dat sindsdien dikker is geworden, is zijn marktwaarde”, schreef AS afgelopen seizoen. Na acht treffers in de eerste seizoenshelft had Celta hem al met forse winst kunnen verkopen. Het Chinese Beijing Guoan meldde zich met een bedrag van maximaal 25 miljoen euro in Galicië en met name Defensor probeerde een transfer door te drukken, omdat daarmee de nodige miljoenen verdiend zouden worden. Door het geboden salaris werd Gómez in de verleiding gebracht om naar het Verre Oosten te verkassen, maar uiteindelijk ketste de transfer af. Dat pakte voor alle partijen goed uit, want Gómez bleef scoren bij Celta. De teller stokte op 19 treffers in 36 duels, waarmee hij een plaats in de WK-selectie van Uruguay afdwong. Die plaats in het keurkorps van la Celeste was de voornaamste reden om in Europa te blijven.

De cijfers van Maximiliano Gómez in dienst van Celta de Vigo.

“In de kleedkamer zitten met die monsters is mooi. Ik ga stap voor stap, werk hard en hoop het WK te halen. Dat is een droom geweest sinds mijn jeugd”, zei Gómez na zijn uitverkiezing voor de Uruguayaanse nationale ploeg tegenover Fútbol. Tegen Venezuela (0-0) en Bolivia (4-2 winst) maakte hij nog geen speelminuten, maar op 10 november 2017 maakte de spits in de oefeninterland tegen Polen (0-0) zijn debuut voor Uruguay. “Aanpassen aan het Spaanse voetbal was niet gemakkelijk, dat had ik al van een aantal spelers gehoord. Er wordt ander voetbal gespeeld dan in Uruguay, iets meer op de lange bal. Gelukkig is het me aardig gelukt om me aan te passen. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, iedereen vertelde me dat het minstens twee tot drie maanden zou duren. Ik ben ook op dieet gegaan, omdat ik in Uruguay niet voor mezelf zorgde.”

“Ik praat veel met Suárez en hij adviseert me. Hij vertelde me aan het begin van het seizoen dat ik op moest passen in het veld en mezelf moest controleren, omdat ik veel gele kaarten kreeg. Sindsdien laat ik me minder uit de tent lokken, ik luister echt naar zijn adviezen. Uruguay heeft goede spitsen met Suárez, Cavani en Stuani en het is nu moeilijk om daartussen te komen”, sprak Gómez, die Celta na één seizoen alweer kan verlaten. Galicia en Goles wist te melden dat Borussia Dortmund de spits voor ‘minder dan vijftig miljoen euro’ naar Duitsland hoopt te halen. Het is goed mogelijk dat na het WK nog meer interesse op gang komt voor Gómez. Als het duel in de kwartfinale met Frankrijk dreigt uit te lopen op strafschoppen, weet bondscoach Oscar Tabárez in ieder geval wie er in zijn selectie over stalen zenuwen beschikt.

Naam: Maximiliano Gómez

Geboortedatum: 14 augustus 1996

Club: Celta de Vigo

Positie: spits

Sterke punten: scorend vermogen, sterk aan de bal, kopkracht