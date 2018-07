Halvefinalist Youth League meldt zich bij Maaskant: ‘De ambities zijn groot’

Almere City FC heeft zich versterkt met Edward Francis, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige Engelsman wordt dit seizoen op huurbasis overgenomen van Manchester City en sluit per direct aan bij de selectie van trainer Michele Santoni.

De ‘multifunctioneel inzetbare speler’, zoals Francis wordt omschreven, was afgelopen seizoen een basiskracht in het beloftenteam van Manchester City en bereikte met die ploeg onder meer de halve finale van de UEFA Youth League. De Engels jeugdinternational is blij met zijn nieuwe avontuur: “Ik kijk ernaar uit om voor Almere City te spelen”, reageert Francis op de site van zijn nieuwe werkgever.

“Mijn eerste indruk is bijzonder goed. Deze club is weliswaar kleiner dan Manchester City, maar de ambities zijn groot. Ik krijg hier de kans om ervaring op te doen in een ander land en in het eerste elftal. Dat is goed voor mijn ontwikkeling. Mijn doel is dan ook om zoveel mogelijk minuten te gaan maken en belangrijk te worden voor het team. Uiteraard willen we de clubdoelstellingen halen. Het mooiste zou zijn als dat uiteindelijk resulteert in promotie naar de Eredivisie.”

Technisch directeur Robert Maaskant is verheugd met de komst van Francis, zo laat hij weten: “Het is een jongen met een geweldig karakter en een enorme winnaarsmentaliteit. Bovendien kan hij op meerdere posities worden ingezet. Het is een centrale verdediger, maar hij kan ook uit de voeten als linksback en als controlerende middenvelder.”