PSV breekt contract open: ‘Ik wil er een prachtig jaar van maken’

PSV heeft het contract van Cody Gakpo opengebroken en verlengd tot medio 2022, zo meldt de landskampioen woensdag. De negentienjarige aanvaller ondertekende woensdag in het Philips Stadion zijn nieuwe verbintenis, waarin tevens een optie op een vijfde jaar is opgenomen. Vorige week werd de jongeling door hoofdcoach Mark van Bommel overgeheveld naar de A-selectie.

“Het is een ontzettend mooi jaar geweest waarin er veel is gebeurd”, stelt Gakpo na het onderteken van zijn contract op de site van PSV. “Maar er komt nog heel veel meer aan en daar richt ik me op dit moment op.” De aanvaller zette zijn handtekening in het bijzijn van zijn vader, moeder en broertjes. “Zij vinden het nog specialer dan ik. Iedereen is blij voor mij. Ik zelf ook natuurlijk, maar ik ben op dit moment echt bezig met de voorbereiding.”

“Voetballen in dit stadion is waar het allemaal om gaat. Ik wil er een prachtig jaar van maken.” Cody Mathès Gakpo, zoals zijn volledige naam luidt, voetbalt al sinds de F-jes bij PSV. Gedurende het afgelopen seizoen stond Gakpo al geregeld op het trainingsveld met de selectie. In de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord maakte hij zijn debuut in de Eredivisie.