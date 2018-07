Willem II haalt A-international van Griekenland weg uit België

Willem II heeft Dimitrios Kolovos tijdelijk ingelijfd, zo meldt de club uit Tilburg woensdagmiddag via de officiële kanalen. De Eredivisionist heeft de Griekse vleugelaanvaller gehuurd van het Belgische KV Mechelen. De 25-jarige Kolovos is een buitenspeler die eventueel ook op het middenveld uit de voeten kan.

De komst van de drievoudig international van Griekenland komt niet uit de lucht vallen, want eerder meldde onder meer het Brabants Dagblad al dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler zich gaat melden in Tilburg. KV Mechelen nam Kolovos in 2016 op huurbasis over van Olympiacos en een jaar later werd hij definitief ingelijfd door de Belgische club.

Onderdeel van de deal is mogelijk de afgesproken oefenwedstrijd tussen beide partijen. Willem II speelt op zaterdag 28 juli namelijk een besloten, vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Mechelen. Bij KV Mechelen heeft de international nog een contract tot 2020. Na Kostas Lamprou en Kostas Tsimikas is Kolovos de derde Griek die de laatste jaren een contract bij Willem II is aangegaan.