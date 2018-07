Royston Drenthe: ‘Wat ik wil is niet relevant, het is wachten op Sparta’

Royston Drenthe maakte begin vorig jaar bekend te stoppen met voetballen, maar lijkt inmiddels weer op die beslissing te zijn teruggekomen. De voormalige speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid trainde de afgelopen twee weken mee met Sparta Rotterdam en de kans is aanwezig dat hij aankomend seizoen actief is op Het Kasteel.

De degradant moet in de komende tijd beslissen of het definitief in zee wil gaan met de 31-jarige Drenthe: “We moeten echt iets voor elkaar kunnen betekenen. In die fase zitten we nu om te bekijken of het ook daadwerkelijk zo is”, legt trainer Henk Fraser uit aan RTV Rijnmond. “Het kan zo zijn dat hij over een week zegt dat het te hard werken is, of dat het zijn niveau niet is.”

De van Vitesse overgekomen oefenmeester verwacht echter niet dat Drenthe er zelf het bijltje bij neer zal gooien: “Ik heb Royston ook in de jeugd van Feyenoord gehad. Diezelfde gedrevenheid en het liefhebber zijn is er nog steeds. Volgens mij is dat de basis van alles. Als liefhebber kun je lang door”, gaat hij verder.

Drenthe kwam afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Heienoord tot zijn eerste minuten in het shirt van Sparta en lijkt zelf wel wat te voelen voor een terugkeer in het profvoetbal: “Natuurlijk probeer ik mee te geven van wat ik heb meegekregen in de voorgaande jaren. Maar ik ben ook niet overduidelijk aanwezig. Het gaat uiteindelijk niet om wat ik wil. Ik kan wel zeggen wat ik wil, maar het is niet relevant. Het is wachten op de club”, laat hij weten.