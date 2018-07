Boegbeeld van Real trekt naar Turkije: ‘Ik wil Real bedanken voor alle jaren'

Guti zet zijn trainersloopbaan voort in Turkije. De voormalig middenvelder van Real Madrid, die afgelopen seizoen oefenmeester was van de Onder-19 van de Koninklijke, gaat de technische staf van Besiktas versterken. De Turkse topclub meldt woensdag dat Guti de rechterhand wordt van hoofdtrainer Senol Günes.

"Vandaag wil ik Real Madrid, mijn thuis, bedanken voor alle jaren die ik hier heb genoten als voetballer en als coach", begint de Spanjaard op Instagram. "Ik zal binnen een paar dagen bij Besiktas mijn nieuwe thuis betrekken en werken als assistent-trainer om verder te groeien. Ik ben Besiktas dankbaar voor de liefde en het vertrouwen dat er in mij wordt gesteld."

"Ik zal daarom veel arbeid en enthousiasme terug gaan geven. Mijn familie en ik kijken uit naar dit avontuur in Istanbul", aldus de 41-jarige Guti. De voormalig middenvelder speelde veertien jaar lang in de hoofdmacht van de Spaanse grootmacht en won met de club tientallen prijzen, waaronder drie keer de Champions League en vijf landstitels.

In 2010 vertrok Guti na 541 wedstrijden, 77 doelpunten en 59 assists voor Real transfervrij naar Turkije om zich aan te sluiten bij Besiktas. Na ruim een jaar stopte hij met voetballen en ging de oud-international het trainersvak in. Onlangs werd Guti nog gelinkt met het hoofdtrainerschap bij Real na het vertrek van Zinédine Zidane, maar inmiddels is bekend dat Julen Lopetegui komend seizoen de scepter zwaait in Madrid.