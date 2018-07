Maradona fileert na ‘monumentale diefstal’: ‘Hij moet zijn excuses aanbieden’

Colombia voelt zich bestolen. Onder anderen José Pékerman, Yerry Mina en Radamel Falcao waren absoluut niet blij met het optreden van de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger tijdens de achtste finale tegen Engeland op het WK. De bondscoach en trainer van Colombia beschuldigen de arbiter van partijdigheid en daar kan Diego Maradona zich in vinden.

De legendarische oud-voetballer laat op de Argentijnse televisie weten dat Engeland heel veel steun heeft gehad aan Geiger. “Ik heb een monumentale diefstal gezien. Ik bied mijn excuses aan aan alle Colombianen, maar ze moeten weten dat de spelersgroep geen blaam treft. Het is de man die bepaald wie de scheidsrechter is die de schuld heeft”, stelt de ambassadeur van de FIFA.

“Een man als Geiger had een wedstrijd van deze statuur niet mogen fluiten. Met alle respect: Pierluigi Collina, die de scheidsrechters toewijst, is erg slecht. Hij moet zijn excuses aanbieden aan de Colombianen. Ik heb Gianni Infantino (president FIFA, red.) verteld dat als ik werkte voor de FIFA, ik alles zou veranderen. Het moet transparant worden. Dat is ook waarom ik er nooit heb gewerkt.”

“De scheidsrechter zal vast veel weten over honkbal, maar heeft geen idee hoe voetbal werkt. De spelers van Colombia vroegen om de VAR (bij de toegekende penalty voor Engeland, red.), maar hij weigerde. Twee keer gingen de Engelsen vrijwillig naar de grond en hij heeft ze er niet eens op aangesproken. Dit was pure diefstal”, besluit de Argentijn.