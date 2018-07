‘Hij wilde naar een grotere club en die kans had hij bij Liverpool’

Nabil Fekir leek enkele weken geleden op weg naar Liverpool, tot een overstap van de spelmaker, die zich op dat moment met de Franse nationale ploeg al voorbereidde op het WK, toch nog afketste. Bruno Génésio, de trainer van Olympique Lyon, houdt er echter rekening mee dat het deze zomer alsnog van een vertrek van de 24-jarige international zal komen.

“Hij wil naar een grotere club dan Lyon en die kans had hij bij Liverpool. Maar de huidige situatie kennende, denk ik dat hij alle opties in overweging neemt. Als er een aanbieding komt van een hele grote Europese club, zal hij daar natuurlijk achteraan gaan. Maar nogmaals, de clubs zullen er ook uit moeten zien te komen, aangezien er in deze onderhandelingen altijd drie partijen zijn”, vertelde de trainer aan verslaggevers.

“Dat gezegd hebbende, denk ik dat de situatie moet blijven zoals hij nu is. Hij speelt bij Lyon, hij is onze aanvoerder, hij gaat in de Champions League spelen, hij is beslissend. Ondanks zijn blessure heeft hij dit seizoen zijn beste spel laten zien, dus wat ons betreft is de situatie niet vreselijk”, sluit de oefenmeester van les Gones af.

Naast Liverpool werd Fekir de afgelopen weken ook in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, terwijl Manchester United eveneens geïnteresseerd zou zijn. The Red Devils hebben de middenvelder naar verluidt een aanbieding gedaan, al is het niet bekend of de club van trainer José Mourinho ook daadwerkelijk in gesprek is met Lyon.