Smaakmaker van WK lonkt voor Vitesse: ‘Klopt dat de clubs in gesprek zijn’

Volgens Voetbal International is de kans groot dat Aleksandr Golovin volgend seizoen bij Vitesse speelt als Chelsea een deal weet te beklinken met CSKA Moskou. De middenvelder van de Russische ploeg zou mogelijk niet in aanmerking komen voor een plek bij de hoofdmacht van the Blues, waardoor Arnhem een uitvalsbasis kan vormen. Dat Chelsea Golovin bijna binnen heeft, wordt bevestigd door zijn moeder.

Golovin, die dit WK een van de smaakmakers is in Rusland, wordt begeerd door verschillende topclubs in Europa, zoals Barcelona, Arsenal en Juventus. Chelsea lijkt echter de beste papieren te hebben om de 22-jarige spelmaker te strikken. De Londenaren zijn namelijk in gesprek met CSKA om de komst van Golovin te bewerkstelligen.

"Het klopt dat de clubs in gesprek zijn, maar we weten de exacte details nog niet", aldus moeder Svetlana tegenover Komsomolskaya Pravda. "Maar de transfer gaat pas door als het WK afgelopen is. Sacha is momenteel alleen bezig met de Russische ploeg en is volledig gefocust op presteren op het WK. Het veranderen van club wordt pas na het WK besproken."

Svetlana vertelt dat iedereen binnen de familie hem steunt, welke keuze hij ook gaat maken. "Iedereen houdt van mijn Sacha, bijna heel Rusland ook, zelfs degenen die eerder niet om voetbal gaven." De international ligt nog tot medio 2021 vast in Moskou. Naar verluidt hoopt de Russische topclub een bedrag van minimaal dertig miljoen euro over te houden aan de verkoop van Golovin.