‘Löw veroorzaakte met opvallende keuzes gigantische tweedeling’

De positie van Joachim Löw als bondscoach van Duitsland wankelde nadat die Mannschaft al in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld. Löw en de Duitse voetbalbond gaan echter met elkaar door, zo hebben beide partijen dinsdag bekendgemaakt. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft Löw veel werk te verrichten.

Bronnen binnen de nationale ploeg van Duitsland hebben namelijk aan de krant verteld dat er een ‘gigantische tweedeling’ was in de spelersgroep. De ervaren spelers stonden tegenover de jongere garde, zo klinkt het. De jonge spelers hadden het gevoel dat Löw de oudere voetballers in de trainingen en wedstrijden bevoorrechte zonder aanwijsbare reden.

Ook de wijze waarop Löw is omgegaan met de situatie rond Manuel Neuer deed de wenkbrauwen fronsen. De doelman van Bayern München was afgelopen seizoen langdurig geblesseerd en raakte pas vlak voor het WK fit. Desalniettemin nam Löw de keeper mee naar Rusland en gaf hij hem de voorkeur boven onder anderen Marc-André ter Stegen.

Een deel van de spelersgroep stelt dat het onbegrijpelijk is dat Neuer een ‘speciale status’ kreeg na zijn blessure, iets wat in het verkeerde keelgat is geschoten bij sommige spelers. “Löw heeft het idee dat je wordt opgesteld op basis van je prestaties en verdienste beschadigd”, zo klinkt het. Löw ligt nog tot medio 2022 vast bij de Duitse voetbalbond.