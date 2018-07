TOTO’S TIPS: dit moet je weten over Uruguay - Frankrijk

Zowel Uruguay als Frankrijk wisten in de achtste finales de redelijk nare smaak van de groepsfase weg te spoelen. De pas negentienjarige Kylian Mbappé blonk namens de Fransen uit tegen Argentinië, terwijl oude strijder Edinson Cavani bijna eigenhandig Portugal naar huis schoot. Is Frankrijk nu echt los of stoot Uruguay net als in 2010 door naar de halve finale? Samen met Toto blikken we vooruit op dit affiche!

Frankrijk zal redelijk nerveus toeleven naar dit duel. De Fransen wonnen namelijk slechts één van de voorgaande acht ontmoetingen met Uruguay. Vier keer kwamen de Fransen niet verder dan een remise en drie keer werd er verloren. Op het WK wist Frankrijk zelfs nog nooit van Uruguay te winnen. In 1966 werd er met 2-1 verloren, terwijl de duels in 2002 en in 2010 in een doelpuntloos gelijkspel eindigden.

Lukt het Frankrijk dan nu eindelijk weer eens om Uruguay te verslaan? Bekijk hier de quotering.

Veel aandacht zal ook tijdens dit duel weer uitgaan naar Kylian Mbappé. De watervlugge aanvaller van Frankrijk won tegen Argentinië een strafschop voor zijn ploeg en werd de jongste speler met minimaal twee treffers in een WK-duel sinds Pele in 1958. Mbappé schiet met scherp op dit toernooi: al zijn vijf doelpogingen eindigden tussen de palen en drie daarvan leverden zelfs een doelpunt op.

Neemt Mbappé zijn land weer bij de hand? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de jongeling.

Scoren tegen Uruguay blijkt overigens een hele opgave te zijn. De ploeg van Oscar Tabárez, die bekend staat om zijn defensieve denken, wist al drie keer de nul te houden op dit WK. Uruguay incasseerde überhaupt slechts één doelpunt, dat lukte alleen Brazilië ook. Mede hierdoor staat Uruguay nu voor het eerst sinds de WK’s van 1950 en 1954 op vier opeenvolgende zeges op het WK.

Weet Uruguay tegen Frankijk weer de nul te houden? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet.

Veel zal bij Uruguay ook af kunnen hangen van de fitheid van Edinson Cavani. De aanvaller nam de laatste drie doelpunten van Uruguay voor zijn rekening en lijkt ook, getuige zijn eerste treffer tegen Portugal, weer een steeds betere klik met Luis Suárez te krijgen. In totaal assisteerden ze elkaar vier keer bij een WK-goal; een waar koningskoppel dus.

Komt Cavani opnieuw tot scoren of vindt Suárez het net voor Uruguay? Bekijk hier de quotering.

Let op, deelname alleen voor 18 jaar en ouder.