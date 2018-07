Flirt uit Italië voor Ronaldo: ‘Ik ga niet liegen: het zou echt geweldig zijn’

De verhalen rond een transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus beheersen de laatste dagen het nieuws in Spanje en Italië. De sterspeler van Real Madrid zou al dicht bij een overstap naar de Italiaanse landskampioen staan en enkele media melden al een akkoord tussen de twee Europese topclubs. Blaise Matuidi zou Ronaldo met open armen ontvangen.

“Ik ga niet liegen: het zou echt geweldig zijn”, aldus de middenvelder, die zich met Frankrijk momenteel opmaakt voor de kwartfinale op het WK tegen Uruguay. “Het zou geweldig zijn om een van de beste spelers ter wereld bij Juventus te hebben. Geweldig voor de club en de spelers. Maar nu ben ik speler van Frankrijk en nu hebben we een groter varkentje te wassen, niet?”, wordt de Fransman geciteerd door AS.

De transferclausule van Ronaldo bedraagt voor zover bekend nog steeds een miljard euro, maar volgens de laatste berichten zouden Juventus en Real een bedrag van honderd miljoen euro hebben afgesproken. Juventus zou Ronaldo ongeveer dertig miljoen euro per jaar willen bieden en een contract tot medio 2022. De huidige verbintenis van de aanvaller loopt een jaar eerder af en het salarisvoorstel van Real bedraagt vijf miljoen per annum minder.

Ronaldo kan een nieuwe verbintenis aangaan met de Champions League-winnaar, maar zijn gespannen relatie met voorzitter Florentino Pérez kan er dus voor zorgen dat hij elders een nieuwe uitdaging wil aangaan. Naar verluidt is zaakwaarnemer Jorge Mendes druk bezig om de transfer naar Italië in orde te maken voor Ronaldo, die bij Juventus dus de (financiële) waardering zou krijgen die hij in Madrid steeds minder is gaan voelen.