Woensdag, 4 Juli 2018

Arsenal hoopt met 35 miljoen toe te slaan in het Camp Nou

Door het naderende vertrek van Juan Carlos Osorio is de Mexicaanse bond op zoek naar een nieuwe bondscoach. Matías Almeyda stond op het punt om bij Al-Rayyan te tekenen in Qatar, maar is nu in beeld als de nieuwe keuzeheer van Mexico. (El Tribuno)

Na Leicester City en Everton is ook Liverpool geïnteresseerd in Domagoj Vida. The Toffees zouden zelfs al een bod van dertien miljoen euro hebben uitgebracht bij Besiktas op de Kroatische verdediger. (Daily Star)

Met een bedrag van 35 miljoen hoopt Unai Emery André Gomes los te kunnen weken bij Barcelona. Arsenal wil eerst een aantal spelers verkopen, alvorens er een bod wordt uitgebracht op de Portugees. (The Independent)

Chelsea is bereid om Willian naar Barcelona te laten vertrekken voor tachtig miljoen euro. Met het vertrek van de Braziliaan moeten onder meer Alisson Becker, Aleksandr Golovin en Daniele Rugani bekostigd worden. (Daily Telegraph)

De overgang naar Cristiano Ronaldo naar Juventus lijkt in kannen en kruiken. Manchester United is echter nog van plan om zich op het laatste moment in de strijd om de Portugees te melden. (The Sun)