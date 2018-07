‘Manchester United heeft geen bod uitgebracht en als Liverpool komt, ga je’

Fabinho kwam de afgelopen vijf jaar, waarvan twee seizoenen op huurbasis van Rio Ave, uit voor AS Monaco, maar deze zomer komt er een einde aan de periode van de 24-jarige Braziliaan in het prinsdom. Liverpool stond een aantal maanden geleden voor de middenvelder op de stoep en maakte eind mei melding van de komst van Fabinho, voor wie vijftig miljoen euro wordt betaald. Hij geeft nu aan weinig twijfels te hebben gekend.

“Ja, het was heel makkelijk. Het maakte me wel verdrietig dat ik Monaco, een club die mij veel geweldige momenten heeft gegeven, moest verlaten, maar in het voetbal heb je soms nieuwe uitdagingen nodig en ik dacht dat de tijd om verder te kijken was aangebroken”, legt hij uit in gesprek met FourFourTwo.

“Zodra Liverpool interesse toonde, was het een eenvoudige beslissing om te nemen. Als een club met een dergelijke geschiedenis jou wil hebben? Kom op, dan pak je je koffers en ga je. Het zal een eer zijn om dat beroemde rode shirt te dragen.” Fabinho werd in een eerder stadium nog in verband gebracht met een transfer naar rivaal Manchester United. Hij geeft nu echter aan dat the Red Devils nooit concreet in de markt zijn geweest.

“Ik was nooit dicht bij een transfer naar Manchester United, nee. Ik heb er dingen over gehoord, maar de waarheid is dat het nooit een sterke mogelijkheid is geweest. Ik zal niet ontkennen dat er een paar gesprekken zijn gevoerd over mijn situatie bij Monaco, maar er is nooit een officieel bod van United geweest”, is hij duidelijk.