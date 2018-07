Transfervrije Rutjes leeft in onzekerheid ondanks contract: ‘Een misverstand’

Roda JC Kerkrade is momenteel bezig om de selectie voor komend seizoen in kaart te brengen. De Limburgse degradant wil zo snel mogelijk promoveren naar de Eredivisie, maar het is onzeker of Nathan Rutjes ook een rol krijgt in de plannen van trainer Robert Molenaar. De 34-jarige cultheld van Roda leeft in onzekerheid.

De routinier is vandaag de dag namelijk transfervrij, omdat zijn contract bij Roda is afgelopen. Tegelijkertijd heeft Rutjes wel een ander contract bij de club, waarin hij voor onbepaalde tijd is vastgelegd als jeugdtrainer én uithangbord voor maatschappelijke projecten van de club. Rutjes zegt tegenover de Limburger dat hij hoopt op een nieuwe verbintenis.

"Het is een misverstand dat ik als speler een contract voor onbepaalde tijd heb", aldus de veteraan. "Als dat afloopt, moet dat opnieuw worden verlengd. Stel dat Roda mij niet meer nodig heeft, of dat ik zelf ergens anders wil spelen.” Rutjes zegt in gesprek te zijn met Roda. Over de inzet van die onderhandelingen en eventuele interesse van andere clubs wil hij niets kwijt.

"Het is afwachten of we er uit gaan komen”, aldus Rutjes, die de afgelopen vier seizoenen deel uitmaakte van de ploeg uit Kerkrade. Bij RTV Rijnmond herhaalt hij zijn wens om eventueel door te willen voetballen: “Het is een misverstand dat ik ook als voetballer een onbeperkt contract had. Maar mijn 'voetbalcontract' werd telkens stilzwijgend verlengd.”