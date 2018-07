Sterren van Colombia vernietigend: ‘De partijdigheid was overduidelijk’

Engeland won dinsdagavond de bloedstollende wedstrijd tegen Colombia door de strafschoppen beter te nemen. De ploeg van Gareth Southgate mag zich zodoende melden in de kwartfinale van het WK, waar Zweden de tegenstander zal zijn. De spelers van Colombia zijn absoluut niet blij met de wijze waarop het duel is verlopen en wijzen met de beschuldigende vinger naar de spelers van Engeland én de arbitrage.

Yerry Mina, die de 1-1 in blessuretijd maakte, wilde graag zien dat scheidsrechter Mark Geiger de VAR zou raadplegen bij de toegekende strafschop van Engeland. Harry Kane werd naar de grond gehaald, maar daarvoor zou de Engelse spits een overtreding hebben begaan. “De arbitrage was een beetje op hun hand. We hebben de arbiter gezegd dat hij de VAR moest inschakelen, maar dat deed hij niet.”

“We wisten dat ze zouden gaan duiken in het strafschopgebied voor een penalty”, aldus de verdediger, geciteerd door diverse Colombiaanse media. Ook Radamel Falcao is niet te spreken over de Amerikaanse scheidsrechter. “Ik vond het frappant dat ze een Amerikaanse arbiter op de wedstrijd hebben gezet. Om eerlijk te zijn, brengt dat veel twijfels met zich mee”, zegt de spits.

“Hij sprak alleen Engels, de partijdigheid was overduidelijk. De scheidsrechter heeft veel tegen ons gefloten, vooral bij de duels waar het fifty-fifty was. Hij floot continu in het voordeel van Engeland. Hij werkte niet met dezelfde criteria voor beide ploegen. Bij twijfel ging het altijd naar Engeland. Het is een schande dat dit gebeurt in de achtste finale van het WK.”