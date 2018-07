‘Ajax had geen plan met Stevie, PSV wel en ze hebben zich er aan gehouden’

Het is aannemelijk dat Steven Bergwijn nog minimaal één seizoen voor PSV zal spelen. Zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zegt tegenover Voetbal International dat het verstandig is om nog even in Eindhoven te blijven. Hij laat tevens weten dat er de nodige belangstelling is voor Bergwijn.

“We hadden hem allang voor veel geld naar een mooie club kunnen brengen. Maar is dat goed voor hem? Als hij te vroeg gaat, kan er door iedereen snel veel geld worden verdiend, maar is het niet goed voor zijn carrière. En die staat bij ons voorop”, zegt Van Kooperen. De twintigjarige Bergwijn heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2021. De aanvaller speelt sinds 2011 bij PSV, dat hem destijds overnam van Ajax.

“Ajax had bijvoorbeeld geen plan met Stevie, PSV wel en ze hebben zich er steeds aan gehouden. Als je het aan mij vraagt, is het heel verstandig als Stevie nog een jaar bij PSV blijft. Hij heeft geen haast, hè, hij is pas twintig, dat is nog heel jong”, aldus de belangenbehartiger van Bergwijn. De aanvaller kwam afgelopen seizoen tot 36 wedstrijden voor PSV, waarin hij 8 keer scoorde en elf keer als aangever fungeerde.

“Als hij bij PSV een basisplaats heeft, in de Champions League kan voetballen en met doelpunten en assists belangrijk kan zijn, dan ontwikkelt hij zich beter dan wanneer hij bij een Europese club op de bank zit”, besluit Van Kooperen.