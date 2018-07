‘Het is naïef om te denken dat FC Twente niet failliet kan gaan’

Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente, zei woensdagochtend tegenover de NOS dat het 'twee voor twaalf' is in Enschede. Arnold Bruggink beaamt dat het naïef is om te denken dat de club niet failliet kan gaan. In onderstaande video legt de oud-speler van FC Twente uit waarom hij denkt dat de gemeenschap de club overeind zal houden.