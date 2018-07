Update: Barcelona ontkent berichtgeving omtrent levertransplantatie Abidal

Sandro Rosell zou in 2012 namens Barcelona op de zwarte markt een lever voor Éric Abidal hebben gekocht, zo schrijft El Confidencial woensdagochtend. De Guardia Civil en de Policía Nacional hebben vier telefoongesprekken onderschept waarin de voormalig preses van Barcelona dit toegeeft. Rosell wordt momenteel verdacht van witwassen.

De Spaanse autoriteiten zijn van plan om nu een aparte zaak tegen Rosell te beginnen wegens illegale orgaanhandel. Bij Abidal werd in 2011 een levertumor geconstateerd, waar hij in eerste instantie aan geopereerd werd. De Fransman keerde vervolgens terug bij Barcelona, maar moest in 2012 alsnog een levertransplantatie ondergaan. Barcelona maakte bekend dat Gerard, een neef van Abidal, de lever gedoneerd had en dat er uit respect voor hem verder geen details over de donor bekend werden gemaakt.

Volgens de Spaanse website heeft Barcelona dit verhaal in scene gezet, om een schandaal te voorkomen. In telefoongesprekken, die Rosell in april 2017 met een onbekend persoon voerde en nu onderschept zijn door de politie, wordt toegegeven dat de lever op illegale wijze gekocht is door Rosell en dat het verhaal over zijn neef Gerard verzonnen is. El Confidencial heeft de transcripten van die telefoongesprekken openbaar gemaakt.

Las conversaciones que desvela @elconfidencial son increíbles. No sé si es crueldad de Sandro Rosell o si fue por ayudar a Eric Abidal. Pero pobre chico, él no sabía nada de los chanchullos detrás de su hígado. #EricAbidal #SandroRosell ?? pic.twitter.com/iSsDKyYGdn — Marta Llopis (@LlopisMarta95) July 4, 2018

Het gesprek dat Rosell met de onbekende persoon voerde, zou naar aanleiding van een bericht in Sport geweest zijn. Hierin zou Abidal Rosell de schuld hebben gegeven van zijn vertrek bij Barcelona in 2013. “Laten we wel wezen, het is niet te begrijpen Sandro, hij gaat tegen ons in. We hebben een illegale lever voor hem gekocht”, aldus de onbekende persoon. Rosell antwoordt daarop met ‘uhm’. Zijn gesprekspartner vervolgt: “En we verkochten het alsof het van zijn neef was, van zijn neef! We betaalden twee jaar van zijn contract, de jaren die nog overgebleven waren.” Rosell antwoordt hierop drie keer met ‘ja’.

Rosell volgde in 2010 Juan Laporta op als voorzitter van Barcelona, maar in 2014 werd hij gedwongen af te treden. Hij werd verdacht van het verduisteren van een deel van de transfersom van Neymar, die in 2013 werd overgenomen van Santos. Hij wordt nu vervolgd voor witwassen van miljoenen euro’s, wat hij zou hebben gedaan door verschillende televisiedeals te sluiten en een ongeoorloofde sponsordeal met Nike.

Barcelona laat in een reactie aan SPORT weten volledig te vertrouwen in Abidal, zijn foundation en Hospital Clínic, waar de operatie werd uitgevoerd. De club wil de situatie eerst ‘kalm’ analyseren en zal binnen een aantal uur met een publieke reactie komen op het artikel van El Confidencial. Abidal keerde onlangs in een technische functie terug bij Barcelona.

Update 4 juli 13.03 uur - Barcelona ontkent berichtgeving omtrent levertransplantatie Abidal

Barcelona ontkent dinsdagmiddag in een speciaal uitgevaardigd persbericht dat er irregulariteiten hebben plaatsgevonden bij de levertransplantatie van Éric Abidal. De club geeft aan de berichtgeving, die de eer van Abidal, orgaantransplantatieorganisaties, Barcelona en voormalig voorzitter Sandro Rosell zou schaden, te betreuren en zijn bijdrage aan de organisatie van Abidal, die zich bezighoudt met kinderen en jongeren die te maken krijgen met transplantaties, opnieuw te bekrachtigen.