Slutsky en Vitesse wijzen basiskracht van afgelopen seizoen de deur

Vitesse heeft Lassana Faye op de transferlijst geplaatst, zo meldt de Gelderlander woensdagmorgen. De linksbenige back komt niet in de plannen van Leonid Slutsky voor en gaat derhalve niet mee op het trainingskamp van de Arnhemmers naar Oostenrijk.

De twintinjarige Faye pakte in de voorbije voetbaljaargang zijn kans toen Arnold Kruiswijk geblesseerd afhaakte en Alexander Büttner kampte met fitheidsproblemen. De verdediger deed negentien duels mee in de Eredivisie, allen in de basis, en kwam in vijf Europa League-wedstrijden binnen de lijnen.

Volgens het regionale dagblad is Faye de dupe van de concurrentiestrijd binnen de selectie van Slutsky, de opvolger van Henk Fraser. De inmiddels topfitte Büttner en nieuweling Max Clark krijgen de voorkeur op links en daarnaast spelen contractperikelen ook een rol. Faye wees in februari een contractvoorstel van Vitesse af.

Vitesse lichtte daarna een eenjarige optie in zijn contract, waardoor hij tot medio 2019 op de loonlijst staat. Vitesse verdient alleen nog aan het vertrek van de verdediger bij een verkoop in de zomer of anders de winterse transferperiode.