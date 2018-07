Politie vindt niks; Abe Lenstra Stadion vanmiddag weer open

Het Abe Lenstra Stadion kan in het begin van de middag waarschijnlijk weer open, zo meldt de Friese politie op Twitter. Er is tot nu toe niks aangetroffen bij het onderkomen van sc Heerenveen en de politie verwacht het onderzoek met speurhonden en een bomverkenner aan het einde van de ochtend af te ronden.

Er kwam woensdagochtend een bommelding binnen, waarna de omgeving van het Abe Lenstra Stadion is afgezet. De kantoorpanden in de nabijheid van het stadion zijn momenteel via de achterkant bereikbaar en omdat het om een relatief groot gebied gaat, is de politie de hele ochtend bezig met het doorzoeken van het gebied.

Tot nu toe hebben we niets aangetroffen buiten/binnen het stadion @scHeerenveen. We denken het onderzoek met speurhonden en bomverkenner aan het eind vd ochtend af te ronden. In het begin vd middag zullen dan ook het stadion en de gebouwen @SportstadHveen worden vrijgegeven. (4) — Politie Fryslân (@polfryslan) July 4, 2018

“Nadat we de melding kregen, moesten we zaken afwegen. We hebben ervoor gekozen om de hoogste zorgvuldigheid te betrachten en na overleg met burgemeester, gemeente en politie is het stadion ontruimd”, zegt algemeen directeur Luuc Eisenga in gesprek met de Leeuwarder Courant. “De veiligheid van de medewerkers en de bezoekers staat absoluut voorop. Better safe than sorry.”

Heerenveen meldde woensdagochtend zelf dat het Abe Lenstra Stadion voorlopig dicht zou blijven, waarna het personeel naar huis gestuurd werd. De selectie van de Friezen had woensdag een dag vrij, omdat men dinsdag een oefenwedstrijd afwerkte tegen SC Stiens (0-12). In het belang van het onderzoek kan sc Heerenveen volgens Voetbal International geen uitlatingen doen over de bommelding.