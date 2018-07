‘Engeland heeft de beste kans op de wereldtitel sinds het WK van 1990’

Na het nemen van strafschoppen plaatste Engeland zich dinsdagavond voor de kwartfinale van het WK ten koste van Colombia. Voor het eerst sinds 2006 bereiken the Three Lions zodoende de laatste acht van het mondiale eindtoernooi. In de Engelse pers ging het vooral over de gewonnen penaltyserie, want voor het eerst sinds lange tijd werd er weer eens na het nemen van strafschoppen gewonnen.

‘HAND OF JORD’, kopt The Sun. Jordan Pickford keerde een strafschop van Carlos Bacca, waarna Eric Dier de beslissende penalty binnen schoot. “Engeland dat een strafschoppenserie wint; dat is een kop die je waarschijnlijk nooit van je leven zou lezen. Duizenden fans in Moskou en miljoenen Britten waren getuige van een historische gebeurtenis”, schrijft de Engelse boulevardkrant woensdagochtend.

“De avond eindigde wonderbaarlijk genoeg met juichende Engelsen, die na 120 pijnlijke minuten dachten dat ze het hadden verpest, maar toch aan het langste eind trokken na een penaltyserie. Dat hadden we nooit meer voor mogelijk gehouden”, voegt de Daily Mirror daar aan toe. De Daily Telegraph pikt het moment eruit dat bondscoach Gareth Southgate na de wedstrijd het veld op stapte en zijn vuist balde richting het publiek.

“Een groet, maar ook een vaarwel aan een periode van 28 jaar waarin dit land zulke mooie toernooimomenten verknoeide”, zo stelt de krant. The Guardian spreekt van een ‘euforisch en zenuwslopend einde’, maar laat ook een optimistische toon horen. “Misschien is het gevaarlijk om ons nu mee te laten slepen door het succes, maar het is geen tijd voor terughoudendheid. De kwartfinale is een feit en dus is alles weer mogelijk op het WK.”

Volgens de BBC hebben de Engelsen nu de eerste test overleefd. “Deze psychologische opsteker kan later dit toernooi nog van onschatbare waarde zijn. We hebben bovendien weer de goede smaak te pakken na het verlies tegen België in de laatste groepswedstrijd. Southgate probeert de verwachtingen nog te temperen, maar Engeland heeft de beste kans op de wereldtitel sinds het WK van 1990 in Italië.”

"England-Sieg im Elfer-Drama", kopte het Duitse BILD. "Dat kunnen ze nu ook nog. Weinig voetbal, veel gif en nog meer penalty's: het is de eerste keer sinds 2006 dat Engeland zich plaatst voor de kwartfinale", schrijf de Duitse boulevardkrant over de door de Engelsen gewonnen strafschoppenserie. Marca schrijft dat Engeland heeft afgerekend met een reeks aan teleurstellingen. "De teleurstellingen liepen als een rode draad door de afgelopen eindtoernooien van Engeland. Maar de vloek is nu voorbij na een strafschoppenserie tegen Colombia."