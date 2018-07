Van Persie herinnert: ‘Ik legde de bal neer en was helemaal versleten’

Engeland plaatste zich dinsdagavond na het nemen van strafschoppen ten koste van Colombia voor de kwartfinale van het WK. The Three Lions trainden afgelopen week op de penaltyserie, maar Robin van Persie en Rafael van der Vaart betwijfelen of daar op getraind kan worden. “Je kunt het niet helemaal nabootsen”, zegt de aanvaller van Feyenoord bij Studio Rusland van de NOS.

“Er komt zoveel meer bij kijken. Fysiek gezien ook. Die jongens hebben twee uur gevoetbald en waren helemaal versleten. Dat kon je ook zien. Ze hadden overal kramp en dan moet je daar gaan staan”, zegt Van Persie, die zich de penaltyserie tegen Costa Rica op het WK 2014 voor de geest haalt. Oranje plaatste zich na het nemen van strafschoppen voor de halve finale van het toernooi in Brazilië. “Ik heb het zelf ook meegemaakt tijdens een shootout.”

“Ik legde de bal neer en was helemaal versleten. Bij m'n eerste stap kreeg ik kramp in m'n rechterkuit. Dan moet je nog drie stappen zetten en ook nog schieten. Dan moet je door je kramp heen stappen. Het is verschrikkelijk, echt afzien. Je moet je afsluiten, maar dat is niet zo makkelijk”, concludeert Van Persie. Van der Vaart sluit zich aan bij de topscorer aller tijden van Oranje en denkt dat een strafschoppenserie niet te trainen is.

“Het maakt echt geen reet uit of je op de training staat of niet. Een penalty nemen is altijd kut. Je voelt het altijd in je buik. Je denkt altijd: shit, we mogen we niet missen. Het is een enorme druk”, stelt de middenvelder. Na de gewonnen strafschoppenserie neemt Engeland het in de kwartfinale van het WK op tegen Zweden, dat dinsdagmiddag met 1-0 van Zwitserland wist te winnen.