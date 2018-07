‘Appie herkent ons wel als we bij hem zijn, dat zie je aan hem’

Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen heeft in een interview met Voetbal International hoopgevende woorden gesproken over Abdelhak Nouri. De Ajacied liep een jaar geleden ernstige en blijvende hersenschade op nadat hij door hartfalen in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Van Kooperen gaat regelmatig op bezoek in het ziekenhuis en vertelt dat Nouri in staat is om te communiceren via zijn wenkbrauwen.

Van Kooperen, spelersbegeleider van makelaarsbedrijf Muy Manero, bezoekt Nouri één of meerdere keren per week. “Gewoon om bij hem te zijn en er voor hem te zijn. Het is heel moeilijk hem zo te zien”, aldus Kooperen, die vertelt dat PSV-aanvaller Steven Bergwijn ook regelmatig een bezoek brengt. “Het is nog steeds heel onwerkelijk. Ik sprak hem voordat dit gebeurde echt bijna ieder uur. Onze band is zo sterk.”

Nouri ligt al geruime tijd in coma. Volgens Van Kooperen merkt de Ajacied de aanwezigheid van bezoekers op. “Appie herkent ons wel als we bij hem zijn. Dat zie je aan hem, dan kijkt hij me zo aan. Appie kan ook reageren. Niet door te praten maar door zijn wenkbrauw te bewegen. Als die omhoog gaat, betekent dat ja. Net als zijn mond open. Doet hij niets dan is dat een nee. Het is een vorm van communicatie waar we al heel blij mee zijn. Ik heb zoveel respect voor de familie over hoeveel kracht ze nog hebben en hoe ze hier mee omgaan.”

Onlangs heeft Ajax bevestigd dat de club de volledige aansprakelijkheid erkent omtrent de situatie van Nouri. De club heeft toegegeven dat er niet goed gehandeld is vlak na het incident op het veld. “Het is voor Appie en de familie fijn dat er na een jaar eindelijk duidelijkheid is. Dat Ajax het zo lang heeft laten duren, dat is niet goed geweest”, aldus Van Kooperen. “De familie heeft iedere dag in onzekerheid geleefd, ze hadden zoveel vragen. Dat daar nu antwoorden op zijn, is een hele opluchting. Ze krijgen er de oude Appie niet mee terug, maar het helpt ze wel. Nu gaat het erom dat hij de beste zorg krijgt die er is.”