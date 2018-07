Wenger: ‘Als ik Mbappé zie spelen, moet ik aan Wilshere denken’

Jack Wilshere verliet Arsenal onlangs, nadat zijn contract bij the Gunners afliep. De 26-jarige middenvelder speelde sinds 2001 in Noord-Londen, doorliep de jeugdopleiding en speelde vervolgens 198 wedstrijden in het eerste elftal. Arsène Wenger had Wilshere al die tijd onder zijn hoede en laat zich lovend uit over de 34-voudig Engels international.

“Wilshere is als spelmaker een beetje een type Lionel Messi. Als ik Kylian Mbappé zie spelen, moet ik aan hem denken. Ik liet hem op zijn zeventiende spelen, omdat hij een exceptioneel talent was. Helaas is zijn ontwikkeling geremd door blessures. Het komt er nu uit en hij blijkt nog steeds een fantastische voetballer”, zegt Wenger bij beIN Sports. “ Hij kan een mannetje passeren en een eindpass geven.”

“Hij heeft een geweldig voetbalbrein en is ook nog eens een fantastische gozer. Als je kan weerstaan wat hij heeft moeten doormaken, moet je mentaal heel sterk zijn”, vervolgt de Franse oefenmeester, die onlangs vertrok bij Arsenal en voorlopig nog geen nieuwe club heeft gevonden. “Ik weet zeker dat hij de druk aankan en ik ben ervan overtuigd dat hij in creatief opzicht een aanwinst is voor Fenerbahçe.”

Het lijkt er momenteel op dat Wilshere zijn carrière gaat vervolgen bij de Turkse topclub, waar Phillip Cocu sinds kort de scepter zwaait. De Engelse middenvelder zou ook diverse aanbiedingen hebben ontvangen uit de Premier League en de Serie A, maar lijkt dus naar Fenerbahçe te gaan verkassen.